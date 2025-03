Quotidiano.net - Elezioni in Groenlandia 2025, perché il voto è cruciale per gli equilibri geopolitici mondiali

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 11 marzo- Urne aperte inper lelegislativedove una delle poste in gioco sarà decidere quando rompere i legami con la Danimarca, attuale potere tutelare, senza cadere nelle mani di Donald Trump.più importanti che mai, dunque, dopo che l'insistenza del presidente americano a prendere possesso dellaha dato impulso alle aspirazioni di indipendenza tra i 57.000 abitanti del territorio, molti dei quali affermano di non voler essere né danesi né americani, ma groenlandesi. Il tema ha quindi avuto un posto importante nella campagna elettorale, tra temi come l'istruzione, gli affari sociali, la pesca (che rappresenta il 90% delle esportazioni dell'isola) e il turismo. Quasi tutti i partiti politici vogliono che l'immenso territorio ghiacciato, 50 volte più grande della Danimarca ma 100 volte meno abitato, possa reggersi sulle proprie gambe.