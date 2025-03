Salernotoday.it - Elezioni comunali a Capaccio, c'è un secondo candidato a sindaco: è Pasquale Quaglia

Leggi su Salernotoday.it

Movimenti politici in corso aPaestum in vista delle. Dopo quella di Gaetano Paolino, nelle ultime ore è stata ufficializzata la candidatura adi, già consigliere comunale per due legislature, per otto anni componente della deputazione.