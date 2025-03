Tarantinitime.it - Elezioni a Taranto, Lega: “Aperti a coalizione con partiti centro destra”

Tarantini Time QuotidianoIn vista delle prossimecomunali di, previste per il mese di maggio, la segreteria Provinciale e Cittadina dellainsieme al coordinatore Regionale sen. Roberto Marti ribadiscono la propria volontà di costruire unacondivisa con gli alleati del, che accolga nel proprio interno quelle forze civiche che possano rappresentare una risorsa per il futuro della città, apportando un contributo in termini di esperienza e di progettualità . La definizione delladovrà essere frutto di un processo che, partendo a livello locale, non potrà prescindere dalle indicazioni che emergeranno sui tavoli regionali e nazionali, tenendo conto dell’importanza strategica cheha non solo nel Mezzogiorno ma nel contesto Nazionale.