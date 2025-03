Abruzzo24ore.tv - Elettricista 65enne arrestato per furto di rame

Pescara - Unsessantacinquenne è statoa Montesilvano mentre rubava 26 metri di cavi dida un cantiere edile. Nella tarda serata del 10 marzo 2025, i Carabinieri di Montesilvano hannoun uomo di 65 anni, residente nella provincia di Pescara, sorpreso a rubare cavi dida un cantiere edile situato in via Chiarini. L'individuo, ungià noto alle forze dell'ordine, è stato colto in flagrante mentre utilizzava una grossa tronchese per tagliare i cavi dai pozzetti di collegamento dell'elettricità, con l'intento di caricarli sul proprio veicolo. Durante la perquisizione personale e del veicolo, i militari hanno recuperato circa 26 metri di cavi dirubati e diversi attrezzi da scasso, successivamente sequestrati. L'uomo è statocon l'accusa diaggravato e posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.