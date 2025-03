Lookdavip.tgcom24.it - Elettra Lamborghini mostra il “panorama mozzafiato”

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Negli Stati Uniti, si sa, ci sono paesaggi spettacolari. Dalle bellezze naturali, come il Grand Canyon, alle imponenti costruzioni dell’uomo, come i grattacieli di New York, questi luoghi fanno parte dell’immaginario collettivo e li ritroviamo periodicamente nella letteratura e nella filmografia.ci porta a scoprire un altro, quello di Miami Beach ma, a ben guardare, il riferimento è un altro. Shopping di lusso in FloridaBorsa d’oro per una ragazza d’oroha più volte definito Miami come il suo posto del cuore. Appena è libera dagli impegni, la cantante ama volare nella città americana insieme al marito, Afro Jack. I due hanno un appartamento in un lussuoso grattacielo vista oceano. La tintarella in spiaggia, le pedalate sul lungomare, la movida notturna e un po’ di shopping firmatissimo.