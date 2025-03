Sport.periodicodaily.com - Eintracht Francoforte-Ajax: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2024/2025. Gli olandesi sono costretti a violare il campo dei tedeschi dopo lo svantaggio dell’andata.si giocherà giovedì 13 marzo 2025 alle ore 18.45 presso il Deutsche Bank Park.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa vittoria conseguita all’andata mette i tedeschi in una posizione di vantaggio, malgrado il loro momento poco brillante. La squadra di Topmoeller è infatti reduce da tre sconfitte in Bundesliga, cedendo così la terza posizione al Mainz. Ecco che l’Europa League può ridare vigore, malgrado il match contro i lancieri non si presenti semplice.I lancieri stanno dominando il loro campionato con otto punti di vantaggio sul Psv, ma devono sistemare le cose in Europa League vincendo in Germania almeno con due gol di scarto, come accaduto con i belgi dell’Union St Gilloise ai playoff.