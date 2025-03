Ilrestodelcarlino.it - Effetto decreto sugli automobilisti. Ubriachi alla guida: multe dimezzate

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

le sanzioni perin stato di ebbrezza. Il dato che emerge dal raffronto dell’attività della polizia locale nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 10 marzo di quest’anno, rispetto allo stesso periodo di un anno fa, lascia poco spaziofantasia. ll numero delle sanzioni rilevate per chi si è fatto trovare al volante con un tasso alcolemico più alto del consentito (0,5 grammi per litro) è passato da 84 a 47. Cos’è cambiato? Dal 14 dicembre sono entrate in vigore e modifiche al codice della strada. Tra queste vi è anche l’inasprimento delle conseguenze per chi ècon un tasso di alcol nel sangue superiore al consentito, ma soprattutto va incontro a conseguenza lunghe e pesanti chi si è messodopo avere assunto sostanze stupefacenti. A intimorire gliè la sospensione della patente, che può scattare dopo avere superato il limite di 0,5, più delle sanzioni i cui valori sono rimasti invariati.