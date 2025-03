Unlimitednews.it - Editoria, Barachini a Londra “La creatività umana resta centrale mentre cresce l’innovazione”

(REGNO UNITO) (ITALPRESS) – “Da giornalista penso che si sottostimi il valore della pagina scritta sia nell’ambito dell’informazione che della cultura in generale. Oggi i libri sono alla base di tante serie televisive, dei podcast e di tanti strumenti di utilizzo nuovo della stessa informazione. La sostanza, anche in questo nuovo contesto tecnologico,quella degli autori che lavorano con la loro. Noi lavoriamo per tutelarla a pieno e per cogliere anche le opportunità del”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’, Alberto, inaugurando il padiglione italiano della London Book Fair insieme all’ambasciatore italiano Inigo Lambertini, al direttore dell’Istituto italiano di Cultura Francesco Bongarrà e al direttore dell’Ice diGiovanni Sacchi.