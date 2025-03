Universalmovies.it - Eden | trailer del nuovo film di Ron Howard

Vi presentiamo ilitaliano di, ildiretto da Ron, che uscirà nelle sale italiane il 10 aprile con 01 Distribution.Presentato in anteprima al TorinoFestival, Rontorna al cinema concon un ricco cast: Jude Law, Vanessa Kirby, Ana De Armas e Sydney Sweeney.: sinossiIl dottor Friedrich Ritter e sua moglie Dora Strauch sono due europei idealisti che fuggono dalla Germania nel 1929, rinnegando i valori borghesi che ritengono stiano distruggendo la vera natura dell’umanità, per trasferirsi sull’isola disabitata di Floreana, nell’arcipelago delle Galápagos. Tuttavia la loro cercata solitudine dura ben poco. A loro si uniscono dapprima Margaret e Heinz Wittmer, coloni seri e capaci, e successivamente la baronessa Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn seguita dai suoi due amanti, un servitore ecuadoriano e un piano per aprire un hotel di lusso sull’isola.