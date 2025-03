Lanazione.it - Ecografi al consultorio. Il servizio di innovazione per la salute femminile

VIAREGGIOUn percorso e un processo die di adeguamento che è arrivato al suo compimento, quello che ha visto l’arrivo di cinquenei consultori di alcuni consultori toscani, tra cui quello viareggino. Le attrezzature diagnostiche, capaci di rispondere con tempestività ed efficacia alle esigenze delle donne che si rivolgono al, si inserisce nel piano complessivo di sviluppo dei consultori previsto dalle linee di indirizzo regionali, e "garantirà alle utenti, in tutti i consultori dell’ASL, di usufruire di visite con un esameco di supporto, a sostegno della visita stessa per il completamento del controllo clinico - dice Rosa Maranto, direttrice delle Attività consultoriali dell’Azienda USL Toscana nord ovest - Questo è di fondamentale importanza per la prevenzione e la".