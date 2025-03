Tuttivip.it - “Ecco perché ho perso contro Zeudi”. Grande Fratello, Shaila vuota il sacco sulla terza finalista

La competizione alsi fa sempre più serrata e, nella puntata di ieri sera,Di Palma ha conquistato il terzo posto da, superandoGatta con il 49% delle preferenzeil 22%. Un risultato che ha sancito il trionfo della Miss Italia, lasciando l’ex velina di Striscia la Notizia fuori dalla corsa per la vittoria.Subito dopo la puntata,si è confrontata con il fidanzato Lorenzo Spolverato, rivelando la sua vera reazione alla sconfitta. Pur accettando l’esito del televoto con spirito sportivo, ha espresso la convinzione cheabbia le carte in regola per vincere l’edizione. Inoltre, ha cercato di analizzare le ragioni della sua uscita, facendo riferimento a un’interessante suddivisione della casa proposta dalla stessadurante la puntata.