Liberoquotidiano.it - Ecco le nuove regole per fermare i migranti: Albania, arriva un clamoroso "sì"

La bozza del nuovo regolamento Ue sui rimpatri piace al centrodestra e un po' meno al centrosinistra. Piace soprattutto perché sdogana una volta per tutte gli hub per i rimpatri nei Paesi terzi; insomma il “modello” portato avanti da Giorgia Meloni. E piace anche perché di fatto prende coscienza di un problema che il centrodestra denuncia da oltre un decennio. La nuova normativa, che verrà presentata oggi a Strasburgo, si regge su un'architrave ben precisa: i 52 articoli faranno da terreno comune per tutti e 27 gli Stati membri, tanto che il regolamento sarà direttamente e obbligatoriamente applicabile dei singoli stati membri. Questo perché «l'attuale mosaico di 27 diversi sistemi nazionali di rimpatrio - si legge nella bozza -, ciascuno col proprio approccio e le proprie procedure, compromette l'efficacia dei rimpatri a livello Ue».