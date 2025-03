Lanazione.it - Ecco la Tirreno-Adriatico. Rvioluzione al traffico e scuole chiuse in anticipo

Leggi su Lanazione.it

lae Foligno si prepara ad accogliere la gara ciclistica al meglio. Un’occasione di visibilità per la città e un impegno per renderla “percorribile“ senza creare disagi a nessuno. E, allora, pioggia di modifiche alla viabilità in occasione della terza tappa, Follonica - Colfiorito di domani. A Colfiorito in prossimità dell’arrivo, Ex Casermette, via Valle Verde il divieto di sosta e di transito inizierà da oggi dalle 8 e fino alle 21 di domani. In via Plestia, via Loreti area sagra di Colfiorito per consentire l’allestimento e disallestimento delle strutture di arrivo divieto di circolazione dalle 6 alle 19 di domani. Per quanto Via Clareno, via Romana Vecchia, via della Fornacetta, via Hoffman, viale Ancona (tratto da via Chiascio a rotatoria San Paolo), via Corte di Colle, S.