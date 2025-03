Lanazione.it - Ecco la playlist dei brani più trasmessi a Radio Incontro

Pisa 11 marzo 2025- Novità nelladi, scelte da Luca Demar. 1. David Guetta, Sia – “Beatiful People” Il mago del dancefloor incontra la voce di Sia, ed è subito energia allo stato puro. La primavera musicale è sbocciata già con questa hit che ci farà ballare fino all’inizio dell’estate.2. Jovanotti – “Un mondo a parte” Terzo estratto dal suo ultimo lavoro, in questo brano ritroviamo l’anima poetica e innamorata di Lorenzo. A farci capire quando l’amore ci “isola” dal resto del mondo ci pensa questa poesia in musica. L’amore, quando lo si incontra, ci fa sentire “un mondo a parte”.3. Lizzo – “Love in real life” Dopo tre anni dalla sua ultima produzione musicale, ritorna con un pieno di energia, l’artista che ci regala una hit tipicamente rock ‘n roll e dal testo che ci ricorda sempre di concederci un po’ di spensieratezza come risposta alle nostre solitudini.