Ilrestodelcarlino.it - Ecco la nuova associazione ‘Volare’: "Contro ogni forma di violenza"

Presso la Bottega del Terzo Settore, è stata presentata la, che ha lo scopo di diffondere la cultura del rispetto dei diritti umani,di prevaricazione e di. Inoltre, l’sarà impegnata nel prevenire e combattere ladi genere, fornendo ascolto e supporto alle donne vittime di abusi. L’si rivolgerà in particolare ai giovani, per fornire loro le conoscenze adeguate ad evitare di essere coinvolti in relazioni tossiche. Un altro obiettivo prefissato è quello di promuovere la conoscenza delle norme applicabili dai magistrati, in caso die abusi (sia in ambito civile, sia in ambito penale). Gli associati hanno un’esperienza specifica, in vari campi di attività. "Lo scopo della nostra– ha dichiarato la dottoressa Rita De Angelis, magistrato e Presidente di– è lazione nelle scuole, per far assimilare nozioni di base sulle dinamiche psicologiche collegate agli abusi.