Ecco il Rugby Sound Festival. Sarà un’estate a tutto volume

Ilsi prepara a regalare un’altra notte indimenticabile con un appuntamento speciale per la sua ventiquattresima edizione. L’11 luglio, all’Isola del Castello di Legnano, tornerà il Deejay Time, lo spettacolo che vede protagonisti Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, dopo il grande successo dello scorso anno. Dopo la recente data all’Unipol Forum del 28 febbraio, che ha visto migliaia di fan scatenarsi sulle note della musica dance, il celebre programma radiofonico farà tappa a Legnano per far rivivere le atmosfere degli anni ‘90 e 2000.un viaggio musicale tra le hit che hanno segnato un’epoca, un mix di nostalgia ed energia travolgente che riporterà il pubblico direttamente nelle serate indimenticabili della dance elettronica. I biglietti saranno disponibili da oggi alle 15 su Ticketmaster.