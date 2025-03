Liberoquotidiano.it - "Ecco da dove arrivano gli attacchi a X": Elon Musk, l'accusa che fa tremare Zelensky

Studi di Fox News. La trasmissione è America's Newsroom. In collegamento, intervistato da Bill Hemmer e Dana Perino, c'è Steve Witkoff, l'inviato speciale di Donald Trump per il Medio Oriente. Witkoff fa parte, con il segretario di Stato, Marco Rubio, e il consigliere per la sicurezza nazionale, Michael Waltz, della delegazione americana che domani- a Gedda, in Arabia Saudita- incontrerà gli omologhi ucraini. Alla vigilia della missione, che arriva dopo il disastroso incontro alla Casa Bianca del 28 febbraio scorso, Hemmer chiede al diplomatico: «Al momento, il governo americano sta pienamente condividendo le informazioni di intelligence con le forze armate ucraine?». La risposta di Witkoff è una manata al castello di carte eretto dai media internazionali - inclusi quelli italiani- lo scorso fine settimana: «Bill, non abbiamo mai interrotto le informazioni di intelligence per ogni cosa di cui gli ucraini abbiano bisogno, non le abbiamo mai interrotte».