Liberoquotidiano.it - "Ecco cosa rivelano le parole di Vittorio Sgarbi": l'allarme dello psichiatra

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un grido di aiuto quello diche, dalle pagine di "Robinson", ha raccontato tutto il suo dolore. Un male - la depressione - che gli ha fatto perdere "parecchi chili. Faccio fatica in tutto", ha detto all'inserto di Repubblica. "Dalledine traspare il peso", ha commentato Emi Bondi, presidente uscente della Società italiana di psichiatria all'Adnkronos Salute. Ma aè dovuta la depressione? "Il primo grosso errore di fondo è quello di confonderla con lo sconforto per qualche va male nel proprio vissuto – ha spiegato l'esperta -. In realtà parliamo di una malattia che prescinde da una situazione oggettiva, dalle vicende dolorose della vita. È una malattia, non legata semplicemente a una risposta al fuori, ma viene dal dentro e blocca le energie". In questo senso ancora oggi spesso "stupisce la testimonianza di persone famose, perché pensiamo che la depressione nasca da una mancanza, che non possa appartenere a chi è realizzato, a chi ha tutto.