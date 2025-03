Liberoquotidiano.it - Ecco cosa ha pubblicato Sgarbi dopo la dolorosa intervista sulla sua malattia: un messaggio strepitoso | Guarda

Un'toccante, quella concessa da Vittorioa Robinson, il settimanale culturale di Repubblica. Un'in cui il critico d'arte ha parlato delle sue condizioni, dellae della depressione che lo ha colpito.spiega: "Ho perso parecchi chili. Faccio fatica in tutto. Riesco a tratti ancora a lavorare. Ho sempre dormito poco. Ora passo molto tempo a letto". E ancora, si interroga sul futuro: chesarà? "È una domanda che non posso evitare sapendo oltretutto che la mia attuale malinconia o depressione è una condizione morale e fisica che non posso evitare. Come abbiamo il corpo così ci sono anche le ombre della mente, dei pensieri, fantasmi che sono con noi e che non posso allontanare. Non ne avevo mai sofferto. Mi sembra un treno che si è fermato a una stazione sconosciuta".