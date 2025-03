.com - Eccellenza / Vis a vis Maceratese-K Sport: per la serie D scontro serrato

Un venticinquesimo week-end complessivamente povero di reti ci ha consegnato il rinnovato testa a testa tra le due in vetta. Il Chiesanuova torna a far rumore sbancando Osimo. Gran vittoria per l’Urbino. Dalla prossima giornata cambierà l’ossatura della classifica: Mariner, Portuali e Monturano nei guaiVALLESINA, 11 marzo 2025 – Pochi gol, uno di distanza da Montefano e Portuali pere Kche hanno prolungato il leitmotiv in testa.Le formazioni di Possanzini e Magi hanno continuato pari passo anche nella venticinquesima. I biancorossi sfoderando il fattore Marras sul campo dei viola; il classe ’02 è a tutti gli effetti uno degli elementi più determinanti del momento stagionale. I pesaresi sormontando la prestazione decisa dei Portuali con il gol alla mezz’ora di primo tempo siglato da Micchi.