Eccellenza Il tecnico Ionni | Matelica c’è amarezza per il ko

Battuta d’arresto inaspettata per ilche, reduce da un buon momento, è stato battuto in casa dal coriaceo Montegranaro. Il risultato ha lasciato con l’amaro in bocca i biancorossi di mister Ettore. "Quando arriva una sconfitta c’è sempre– dice il– per il lavoro svolto in settimana e per l’impegno che il gruppo ha messo in allenamento. Ilha fatto la sua partita, affrontando un avversario forte, che merita di stare nella parte alta della classifica. Siamo scesi in campo con l’atteggiamento giusto e alla fine del primo tempo, a ben guardare l’andamento del match, avremmo anche meritato qualcosa in più. Nella ripresa il Montegranaro ha sbloccato subito il risultato e ci ha messo poi in difficoltà in contropiede. Del resto loro sono molto bravi nelle ripartenze.