«È un approccio che mette al centro la relazione con i figli, basandosi su empatia, ascolto e comunicazione rispettosa». Ecco tutto quello che c'è da sapere

«L’educazione gentile non è sempre facile, ma ogni volta che scelgo di praticarla, vedo nei mieiuna risposta diversa: non paura, ma fiducia». Daria Calandrelli non ha dubbi: si può educare i più piccolisureciproco e serenità. Consulente in educazione, mamma, studentessa in scienze dell’educazione e personaggio social, Daria ha messo a punto un vero e proprio metodo sull’educazione gentile, con strumenti concreti per dire “no” con amore, affrontare i momenti di tensione con calma e supportare i proprinel diventare adulti autonomi e rispettosi.Un metodo di cui condivide effetti ed efficacia con la community social e del quale è raccontain Io ti, tu mi ascolti, il suo libro edito da De Agostini in uscita l’11 marzo. Si tratta di una guida per aiutare genitori ea instaurare un rapporto sano, basato sulla comprensione e il rispetto reciproci.