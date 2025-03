Tuttivip.it - “E ora che si fa?”. Grande Fratello, finale amarissimo per Chiara: il retroscena che l’ha cancellata

Serata carica di emozioni nella casa del, dove il pubblico ha decretato il terzo finalista di questa edizione. Ad aggiudicarsi il posto tanto ambito è stata Zeudi Di Palma, che ha trionfato al televoto controCainelli, Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. La modella ha raggiunto così Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi in, mentre per alcuni concorrenti la corsa si fa sempre più in salita.Durante la puntata in diretta, Alfonso Signorini ha annunciato i risultati del televoto, mostrando anche le percentuali che hanno determinato la vittoria di Zeudi Di Palma con il 49,2% delle preferenze. A fare scalpore, però, è stato il risultato diCainelli, che non è riuscita nemmeno a raggiungere l’1%, fermandosi allo 0,95%.“Sono venuta a dirvi di Lorenzo”.