Spazionapoli.it - È Napoli vs Inter anche sul mercato, duello per la sorpresa della Serie A: richiesta di 30 milioni

Ilentra incon l’, e non solo, per una delle sorprese del campionato diA: scontro che si preannuncia infuocato in vistaprossima sessione di calcio.Dopo la vittoria contro la Fiorentina, entra sempre più nel vivo la sfida Scudetto. Ilè autorizzato a sognare, considerando quella che è la classifica a questo puntostagione. Gli azzurri dovranno vedersela cone Atalanta, che se si scontreranno faccia a faccia nelin programma nella prossima giornata del campionato diA. In attesa di capire se i bergamaschi riusciranno, effettivamente, a tenere certi ritmi fino alla fine, la squadra più accreditata sembra essere per l’appunto l’se quest’ultima è apparsa un po’ in difficoltà nell’ultimo periodo.Questi sono i fattori che portano ala crederci realmente nella vittoria del campionato, così come ammesso dallo stesso Antonio Conte nelle sue ultime uscite.