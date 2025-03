Ilfattoquotidiano.it - È morto Wheesung, il cantante sudcoreano è stato trovato dalla madre: “Ha avuto un arresto cardiaco”. Nel 2021 è stato condannato per uso di propofol

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Choc nel mondo musicale coreano. Ilieri, nel tardo pomeriggio, nella sua residenza di Seoul, ha riferito la polizia. Aveva solo 43 anni. La causa della morte non è ancora stata determinata, “ma la polizia ha detto che non ci sono segni di violenza”, come riporta The Korea Times.“L’artistaci ha lasciati. – si legge in una nota stampa diramatadiscografica del, la Tajoy Entertainment – Èinnella sua residenza ed èpoi dichiarato. Tutto il personale dell’agenzia e i colleghi sono profondamente addolorati“.privo di sensi nel suo appartamento alle 18:29 dai soccorritori, dopo che suaaveva chiamato aiuto alla polizia, preoccupata perché il figlio non si era palesato da diverse ore.