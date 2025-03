Lettera43.it - È morto a 53 anni Sergio Ricciardone, direttore del festival C2C di Torino

Dopo una malattia fulminante, è scomparso a 53, fondatore eartistico del C2Cdi, tra gli eventi più importanti della musica elettronica in Europa. La notizia è stata diffusa nelle scorse ore dall’organizzazione del, precedentemente noto come Club to Club., nato il 30 agosto 1971, era una figura di riferimento nella scena musicale italiana, con un ruolo centrale nella promozione della cultura elettronica e contemporanea. «In questo momento di dolore esprimiamo la nostra più profonda vicinanza a Christel e Marcello, alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il percorso umano e professionale. La tua visione continuerà a illuminare il nostro cammino», ha scritto il C2C su Facebook. Nel corso della sua carriera,ha lavorato come consulente per marchi e istituzioni culturali, distinguendosi per la creazione di format innovativi e progetti artistici.