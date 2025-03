Panorama.it - È guerra tariffaria (e di nervi) tra Usa e Canada

Torna alta la tensione tra Washington e Ottawa. Donald Trump ha infatti minacciato nuovi dazi al: in particolare, il presidente americano ha detto di essere intenzionato a imporre tariffe aggiuntive sull’import di acciaio e alluminio provenienti da Ottawa: tariffe aggiuntive che, se applicate, porterebbero il valore totale dei dazi in essere nel settore al 50%. Nel momento in cui l’inquilino della Casa Bianca dovesse decidere di tirare dritto, le nuove misure entrerebbero in vigore nella mattinata di domani.La minaccia americana è arrivata come riposta alla decisione dell’Ontario di aumentare del 25% il prezzo dell’elettricità fornita agli Stati di Minnesota, New York e Michigan. Quello stesso Ontario che si è a sua volta detto pronto a tagliare l’export energetico verso gli Usa. Dal canto suo, Trump ha affermato che il“deve immediatamente eliminare la sua tariffa anti-americana per gli agricoltori dal 250% al 390% su vari prodotti caseari statunitensi, che è stata a lungo considerata scandalosa”.