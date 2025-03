Rompipallone.it - “E’ arrogante”: Guardiola finisce nella bufera, l’attacco dell’ex allenatore

Tempi duri per Pepe il suo Manchester City: l’ex Barcellona è al centro delle critiche, anche da ex colleghi.Unanimemente riconosciuto come uno dei migliori allenatori della storia del calcio, per la prima volta in carriera Pepsi scontra con il mondo reale, fatto di cadute rovinose e critiche feroci. Dal pesante infortunio di Rodri in poi, il giocattolo Manchester City ha iniziato a sgretolarsi e gli ulteriori guai fisici ad altri elementi della rosa hanno peggiorato la situazione.Attualmente quinto in classifica in Premier League, valevole per la Champions visto il primo posto nel ranking, il City è reduce da una sconfitta cocente contro il Nottingham Forrest e dall’eliminazione ai play-off di Champions contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, autentica nemesi del tecnico catalano.