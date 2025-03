Linkiesta.it - È arrivato il momento di costruire un’unione europea della difesa, dice von der Leyen

Pubblichiamo il discorsopresidenteCommissione Ue Ursula von derpronunciato durante la sessione plenaria del Parlamento europeo di StrasburgoOnorevoli Membri,Alcide De Gasperi disse: «Non abbiamo bisogno solo di pace tra di noi, ma diunacomune. Non per minacciare o conquistare, ma per dissuadere qualsiasi attacco esterno, mosso dall’odio contro un’Europa unita. Questo è il compitonostra generazione».Sono passati settanta anni, ma la nostra generazione si trova di fronte allo stesso compito. Perché la pace nella nostra Unione non può più essere data per scontata. Stiamo affrontando una crisisicurezza. Ma sappiamo che è proprio nei momenti di crisi che l’Europa si è sempre costruita. Questo è ilpace attraverso la forza.