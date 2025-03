Panorama.it - Dynasty, il nuovo libro di Mario Giordano

Intrighi e scandali. Vizi e segreti inconfessabili., ildi, ricostruisce le vicende delle élite che hanno guidato il boom economico in Italia. Una storia che affonda le radici negli anni Ottanta, momento di massimo splendore del capitalismo familiare. Ma poi la magia viene meno; i successi si sgretolano. Le eredità diventano il pretesto di faide intestine. Madri contro figli, figli contro madri. Una tragedia sofoclea trasposta nel Belpaese. Mancherebbero solo gli dèi per il giudizio finale. Eppure, c’è il dio denaro che tesse le fila del racconto.ricostruisce e mette in luce le follie e le scelleratezze dei potenti. Di che è disposto a sacrificare ogni cosa in nome della sua avidità. Un’inchiesta portata avanti con lo stile inconfondibile del conduttore di Fuori dal Coro.