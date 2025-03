Ilrestodelcarlino.it - Due auto si scontrano e finiscono contro il guard rail: feriti un uomo e una donna

Bologna, 11 matzo 2025 – Il traffico della statale porrettana deviato per un paio d’ore. E’ successo ieri pomeriggio, poco dopo le 17, per un brutto incidente stradale occorso più o meno all’altezza dell’azienda Piquadro nel territorio di Gaggio Montano. Due macchine si sono scontrate terminando la loro corsa verso illaterale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vergato, i vigili del fuoco di Gaggio Montano e Vergato e due mezzi di soccorso del 118. Alla guida dellecoinvolte une unache sono usciti innomia dai rispettivi abitacoli ricevendo assistenza dal personale intervenuto sul posto. I due conducenti, sebbene apparentemente in discrete condizioni, sono saliti sui mezzi e sono stati accompagnati al pronto soccorso di Porretta Terme per i successivi accertamenti del caso.