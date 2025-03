Game-experience.it - Dragon Age: The Veilguard è un flop anche su PlayStation Plus, rivela un report

Nonostante il suo rilascio su PS5 avvenuto meno di sei mesi fa,Age: Thenon è riuscito a imporsi come il titolo di punta tra i giochi gratuiti di marzo suEssential. Secondo un nuovo, utilizzando un campione di oltre 3,4 milioni di account PSN attivi, il gioco di BioWare è stato superato in popolarità dalla raccolta di classici Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, che ha attirato l’8,2% in più di giocatori.Secondo i dati raccolti da TrueTrophies, nella la classifica settimanale dei titoli PSpiù giocati,Age: Thesi è fermato al 15° posto, subito dietro a The Cowabunga Collection al 14° posto. Questo risultato deludente indica che molti utenti hanno preferito riscoprire i vecchi titoli arcade delle Tartarughe Ninja piuttosto che immergersi nell’ultima avventura RPG di BioWare.