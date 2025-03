Ilrestodelcarlino.it - "Dovevamo vincere. Partita buttata via"

La Vigor continua a farsi del male da sola. La vittoria contro il Termoli non era scontata, ma sicuramente alla portata. Il vantaggio e la superiorità numerica hanno solo illuso i vigorini che hanno condotto la gara per soli 2 minuti, ovvero sino a quando una dormita collettiva ha regalato a Ricci la possibilità di pareggiare. Anche se la classifica non è così deficitaria, i rossoblu sono apparsi ancora una volta troppo ingenui e dopo la sosta sono attesi da 3 appuntamenti molto complicati: Recanatese, Samb e L’Aquila. Le parole di mister Antonioli sono il miglior modo per analizzare l’amaro pareggio della Vigor: "Per quanto difficile fosse la sfida, e sono il primo ad averlo riconosciuto nei giorni precedenti, avevamo il dovere di vincerla per come si era messa – afferma il tecnico -. La gara contro il Termoli era di fondamentale importanza: con un po’ di fortuna abbiamo resistito alla loro sfuriata iniziale, poi siamo riusciti a proporre il nostro gioco trovando anche il vantaggio, alla fine però abbiamo rovinato tutto".