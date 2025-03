Oasport.it - Dove vedere Monza-Perugia oggi in tv, Champions League volley 2025: orario, programma, streaming

martedì 11 marzo (ore 20.30) si gioca, andata dei quarti di finale della2024-dimaschile. Alla Opiquad Arena andrà in scena il primo atto del derby italiano che vale la qualificazione alle semifinali della massima competizione europea, le due formazioni si fronteggeranno a viso aperto per conquistare un risultato importante in vista della sfida di ritorno insettimana prossima a campi invertiti.partirà con i favori del pronostico: i Block Devils hanno concluso la regular season di Superlega in seconda posizione e si sono qualificati a questa fase a eliminazione diretta della manifestazione continentale in virtù del primo posto nel proprio girone, mentre i brianzoli si sono salvati soltanto in volata in campionato e si sono meritati il passaggio del turno con qualche patema d’animo di troppo alla loro prima apparizione in un contesto di questa caratura.