Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juve, il centrocampista brasiliano salterà anche la Fiorentina: il suo rientro è previsto per quella partita!

di RedazionentusNews24, ilnon rientra per la delicata trasferta contro la: il suocade persfida!non è solo l’oggetto misterioso del progetto tecnico della, ma rischia di trasformarsiin oggetto misteriosoper l’infermeria. Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ilnon riuscirà a essere a disposizione di Thiago Motta per la gara contro la. La lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra dovrebbe essere riassorbita dopo la sosta per le Nazionali prevista a marzo.Leggi suntusnews24.com