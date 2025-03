It.insideover.com - Dopo l’acciaio ecco l’alluminio: Trump alla guerra dei dazi per rilanciare l’industria Usa

Stop a tutte le preferenze nazionali e alle esenzioni, affondo totale sulle importazioni da Paesi terzi, richiamosicurezza nazionale come giustificazione per le nuove tariffe: domani partono i corposisu acciaio e alluminio decisi un mese fa dal presidente statunitense Donaldal fine di difendereinterna americana, pressare alleati e rivali sul fronte del deficit commerciale accumulato dagli Usa e invitare le imprese del resto del mondo a preferire l’investimento nel continente americano rispetto al rischio di affrontare l’assalto tariffario a stelle e strisce.La sicurezza nazionale,La Sezione 232 del Trade Expansion Act, usata daper giustificare i, è stata invocata in nome della sicurezza nazionale. Sul fronte del, abbiamo raccontato del dossier Nippon Steel-Us Steel, del tracollo della produzione siderurgica americana e della necessità che gli Stati Uniti sentono di difendere la disponibilità dell’importante materiale per aziende quali quella della Difesa.