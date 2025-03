Lanazione.it - Dopo 60 anni, addio alla macelleria Meoli a Signa. “Impossibile andare avanti”

(Firenze), 11 marzo 2025 – Ladiha chiuso i battenti. Non uno stop momentaneo, come molti hanno sperato i primi giorni vedendo la saracinesca abbassata, ma un’interruzione purtroppo definitiva che sguarnisce il centro e l’intero paese di una realtà storica, di un presidio territoriale e di un punto di riferimento. Creata nel 1958 da Franco, insiememoglie Maria, l’attività aveva avuto inizialmente sede dchiesa di San Lorenzo, per poi spostarsi 37fa sotto i portici di viale Mazzini, proprio nel cuore del paese. Qui è stata portatainsieme al figlio Andrea, poi subentrato nella gestione insiememoglie Catia Cianella. Nel 2018, quindi, il negozio è stato festeggiato dall’amministrazione comunale diin occasione dei suoi sessant’, ricevendo anche a visita del primo cittadino.