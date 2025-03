.com - “Don’t try Strikki at home” è il nuovo album di Strikkiboy

Leggi su .com

boy“tryat” è il titolo del primodel rapper romanoboy in uscita venerdì 7 marzo in tutte le piattaforme digitali e CD per Time 2 Rap. Nonostante si tratti di un debut, almeno con questo nome d’arte, la carriera dell’MC comincia nel 2007 comenino tra progetti solisti e varie formazioni. Tor Bella Monaca è il quartiere di provenienza che lo ha sempre ispirato. Seppur in un ambiente difficile, simbolo della periferia romana, dove il grigio dei palazzoni è il colore predominante e dove l’unico racconto possibile sembra essere quello di un luogo catalizzatore dell’illegalità, con le rime del rap ha sempre voluto raccontare il disagio e la povertà urbana.Il significato di “tryat” è proprio questo: la vita diboy divisa tra il lavoro di tutti i giorni, difficoltà familiari e il contesto sociale in cui è cresciuto non è per tutti.