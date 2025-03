Ilgiorno.it - Donne e lavoro, i nodi da sciogliere. Ecco i progetti e le iniziative: "Va promossa l’equità di genere"

Pari opportunità nel mondo del: in occasione della ricorrenza dell’8 marzo la Provincia di Varese ha fatto il punto sulleche vogliono favorire un accesso equo all’occupazione. Tema su cui c’è ancora tanto da fare. "Lavorare per l’inclusione e la promozione delle pari opportunità nei luoghi disignifica anche garantire allestrumenti concreti per l’autonomia e la crescita professionale; occorre lavorare ancora molto sulla riduzione del gender pay gap e sull’indipendenza economica delle", ha commentato la consigliera di parità della Provincia di Varese Anna Danesi. Tra lesul territorio c’è il progetto biennale “Era” che punta a favorire il reinserimento lavorativo dellevittime di violenza, offrendo percorsi di formazione e supporto personalizzato.