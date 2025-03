Lettera43.it - Donald Trump ha detto che potrebbe rivalutare il raddoppio dei dazi al Canada

ha dichiarato di stare valutando la revoca deldeisu acciaio e alluminio del, dopo che il premier dell’Ontario, Doug Ford, ha annunciato la sospensione di un sovrapprezzo del 25 per cento sull’energia elettrica esportata in tre Stati americani. «Lo sto considerano, probabilmente sì», ha rispostoa dei giornalisti fuori dalla Casa Bianca che gli hanno chiesto se stesse riconsiderando la misura. L’annuncio dell’Ontario è stato dato in una dichiarazione congiunta tra il premier Doug Ford e il segretario americano al Commercio, Howard Lutnick. Le parti hanno confermato un incontro per il 13 marzo, in cui discuteranno il rinnovo dell’Usmca (l’accordo Stati Uniti-Messico-) prima del 2 aprile, giorno in cui entreranno in vigore ireciproci. Dopo l’allentamento delle tensioni, Wall Street ha recuperato parte delle perdite della giornata, sebbene i mercati restino sotto pressione per l’incertezza sui