Lanazione.it - Dogaia, ancora violenza: aggredito un agente. “Situazione intollerabile e promesse disattese”

Prato, 11 marzo 2025 –un episodio violento all’interno del carcere della. E come sempre a farne le spese è stato undi polizia penitenziaria. L’aggressione è avvenuta domenica scorsa quando un detenuto italiano della sezione “collaboratori di giustizia” ha avuto un violento diverbio con un. Il detenuto, secondo quanto riferito, sarebbe andato su tutte le furie per i tempi di attesa, a suo dire, “troppo lunghi” per poter fare una video chiamata. L’ha provato a riportarlo alla calma ma lui non ha voluto sentire ragioni e lo ha colpito con un pugno al petto. Sono dovuti intervenire i colleghi dell’per riportare laalla calma. La vittima dell’aggressione è stato medicato e ha avuto una prognosi di cinque giorni. L’episodio ha fatto nuovamente infuriare i sindacati che da tempo chiedono che vengano presi provvedimenti.