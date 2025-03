Ilfattoquotidiano.it - Docente di sostegno su richiesta della famiglia, Uil e Cgil: “Incostituzionale. Ci opporremo in sede legale”

“Il provvedimento firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che prevede ildisudelle famiglie è lesivotrasparenza delle procedure di reclutamento ed è un danno anche per gli alunni che rischiano di avere per due anni consecutivi un insegnante non specializzato. Lo impugneremo”. I comunicati sono due ma la battaglia è comune: la Uil Scuola e la Flcsono pronte a contrastare in ogni modo il decreto 32 del 26 febbraio 2025 che dà attuazione per il prossimo anno scolastico alla possibilità che i genitori di un alunno con disabilità confermino il maestro o professore di.Il ministro nei mesi scorsi aveva già annunciato questa novità ora è ufficiale. Entro il 31 maggio il dirigente scolastico acquisisce l’eventuale; valuta la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma sentendo anche il Gruppo di lavoro operativo (Glo) e comunica entro il 15 giugno l’esito all’ufficio scolastico territoriale, allae alinteressato.