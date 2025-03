Internews24.com - Djorkaeff è certo: «Per l’Inter l’esperienza della finale persa con il City farà la differenza»

di Redazione, ex Inter, a poche ore dal match contro il Feyenoord, ha parlatopossibilità che i nerazzurri tornino a giocare unadi championsIn una intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica,, ex Inter ed ex consigliere senior del presidente Fifa Infantino nonché testimonial del Mondiale per Club, a poche ore da Inter Feyenoord ha parlato delle possibilità che i nerazzurri tornino a giocare unadi Champions League.DOVE PUÒ ARRIVAREIN CHAMPIONS QUEST’ANNO? – «Dico in. Inzaghi ha una squadra che sembra costruita apposta per l’Europa. I giocatori stanno bene insieme, hanno lo spirito giusto e una serenità che traspare a chi li osserva. Già due anni fa sono andati in fondo,di chi c’era quella volta può fare la».