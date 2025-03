Thesocialpost.it - Dj Toto, il volto noto di radio e discoteche trovato morto in casa: il malore fatale e i soccorsi inutili

Tolentino è in lutto per la scomparsa di Massimo Rosati,nel mondo della musica come Dj. Aveva 58 anni e viveva con il padre e i fratelli in contrada Collina. Nel pomeriggio di domenica, è stato colto da un arresto cardiaco nella sua abitazione. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo è stato inutile.Una vita dedicata alla musica e alla famigliaRosati era un grande appassionato di musica e negli anni ’80 aveva lavorato come DJ insieme a Claudio Guazzaroni, conosciuto come Dj Guazz, nelleBussola e Terme Santa Lucia di Tolentino. In passato aveva avuto un impiego in un supermercato del centro storico e più recentemente lavorava occasionalmente come manovale. Tuttavia, negli ultimi tempi aveva scelto di stare aper prendersi cura del padre Francesco, disabile, insieme ai fratelli.