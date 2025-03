Sport.quotidiano.net - Divisione Regionale 1 e 2. Il Massa Lombarda supera di slancio Villanova. Il Russi fa suo il derby con la Compagnia dell’Albero

Il Lusa Basket, fermo nella prima giornata per il turno di riposo, esordisce con una vittoria nella seconda fase (girone V3),ndo i Tigerscon un netto 77-60 (18-16; 38-31; 61-47). Nel girone V2, cadono invece gli Aviators Lugo sul campo della Vis Persiceto, perdendo 59-73 (10-13; 30-38; 47-60). Neanche in questo turno è scesa in campo la Raggisolaris Academy, che ha rinviato a giovedì 1 aprile il match casalingo con Castel Maggiore, e non lo farà neanche nel prossimo week end, dato che la gara con Persiceto si giocherà il 19 marzo. Lugo invece sarà impegnato domenica alle 19 a Ferrara con il 4 Torri, mentrericeverà il Modena Basket domenica alle 18. Il tabellino di: Ravaglia, Colombo 11, Spinosa 10, Dalpozzo 5, Caroli 18, Orlando 4, Puntolini ne.