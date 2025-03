Ilgiorno.it - Divampa un incendio. Paura in azienda in zona Caleotto

I vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti ieri mattina all’alba per spegnere unto all’interno di un’nel distretto industriale del, alle porte della città. A far scattare l’allarme è stato il cortocircuito una macchina che in breve tempo ha preso fuoco. Il magazzino all’interno del quale si trovava la macchina è stato evacuato, anche se c’era molto fumo nessun dipendente è rimasto intossicato. I vigili del fuoco hanno spento il rogo limitando i danni ed evitando che le fiamme si propagassero.