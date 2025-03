Disturbi alimentari | al Centro direzionale confronto tra esperti e istituzioni

Leggi su Ildenaro.it

Si svolgerà giovedì, a partire dalle ore 10 presso l’Auditorium dell’isola C3 aldi Napoli , la giornata di conoscenza e consapevolezza sul tema “Idella nutrizione e della alimentazione – La legge regionale e la Rete pubblica. Il fenomeno dell’aumento dell’incidenza deidella nutrizione e della alimentazione, che è in aumento preoccupante in tutto il mondo, sollecita i Servizi Sanitari per migliorare percorsi di cura. La tradizione creata attraverso la rete pubblica per i Dna della Regione Campania, e l’approvazione recente della Legge regionale per i Dna, ne rappresenta un modello unico ed originale adeguato ad assicurare un sistema curante responsabile ed innovativo. Nella settimana dedicata al “Fiocchetto Lilla”, simbolo per i pazienti con il Dna, un incontro scientifico ed istituzionale che intende fare il punto su questo delicato settore.