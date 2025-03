Disfatta Juve paga Motta per tutti | decisione presa

Leggi su Sportface.it

Il poker dell’Atalanta ai danni dellaha riportatocon i piedi per terra, soprattutto il tecnico bianconero Thiago. Ladell’Allianz pesa come un macigno sul futuro dell’ex allenatore del Bologna.L’inciampo in Champions League contro il PSV ha rappresentato il primo “colpo d’avvertimento” per, il quale poi ha dovuto spiegare davanti alla stampa l’inaspettata debacle contro l’Empoli in Coppa Italia. Passi anche perdere con l’Atalanta, perché ci può stare, ma uscire dall’Allianz completamente frastornati da un 4-0 proprio no. Come al solito al centro della questione ci sono le modalità in cui si arriva a certi risultati, quando si vince si vince male e quanto si perde le cose vanno ancora peggio.Nonostante in campionato i bianconeri di Thiagoabbiano illuso con 5 vittorie di fila, tra cui quella prestigiosa sull’Inter, la gara contro l’Atalanta ha mostratoi limiti che lantus ha in realtà sempre avuto da inizio stagione.