Ilfattoquotidiano.it - Disastro Rigopiano, la Cassazione: “Era possibile e dovuto prevenirlo”. Se la strada fosse stata libera dalla neve non ci sarebbero stati morti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Eraprevenire ildi? “Erae anche”. Così lanelle motivazioni della sentenza che lo scorso 3 dicembre ha parzialmente accolto le richieste della procura generale disponendo l’appello bis per dieci imputati per ildel 18 gennaio del 2017. Quel giorno morirono 29 persone a causa di una valanga che, dopo una forte scossa di terremoto, travolse l’hoteldi Farindola (Pescara). Le vittime erano ospiti e dipendenti, undici i superstiti tirati fuori“macerie” della struttura dai soccorritori.“La prevenzione ‘regina’ per l’incolumità individuale e collettiva”, vale a dire “l’identificazione dicome sito valanghivo – scrivono gli ermellini nelle motivazioni – avrebbeattuarsi non anaturalistico inverato” né “nel corso” e “nemmeno nell’imminenza della sua verificazione”.