Disabile per un infortunio, ok allo smart working

Forlì, 11 marzo 2025 – Si chiude con un verdetto del giudice del lavoro di Mantova, Simona Gerola, il contenzioso tra la Marcegaglia (che ha sede legale appunto nella città lombarda) e Gianluca Grandini, 54 anni di Bertinoro: l’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Mazzini, ha ottenuto dal magistrato lo“per almeno tre giorni alla settimana”. L’azienda si era invece sempre rifiutata di concedere il ’lavoro agille’ al suo dipendente, in quanto “attività complicate da remoto”. Salieri/STABILIMENTO MARCEGAGLIA Grandini nel 2004, alla Marcegaglia di via Mattei, subì unfisico invalidante: un rotolone di quintali di lamiera gli scivolò addosso all’interno di un capannone. L’operaio perse per sempre l’uso della gamba destra: distacco definitivo dei nervi dalla rotula in giù.